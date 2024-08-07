Ей 23 миллиона лет, но что до этого России: в Украине из-за войны может исчезнуть древнее существо

Многие виды животных находятся под угрозой исчезновения из-за войны в Украине, а некоторые из них могут исчезнуть и навсегда. Речь идет об уникальной выхухоли обыкновенной.

Она имеет статус реликтового вида под угрозой исчезновения и охраняется перечнем природоохранных документов. Об этом сообщает UAnimals.

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В Украине может исчезнуть животное, которому 23 миллиона лет

Давая мрачную оценку последствий войны России против Украины, эксперты предупреждают, что ситуация может привести к безвозвратной потере различных видов животных на территории страны. Одной из таких является выхухоль.

Мы в UAnimals media подготовили материал, который не только рассказывает о причинах исчезновения выхухоли, но и буквально иллюстрирует этот процесс. Пока вы погружаетесь в текст, он строка за строкой исчезает,

– комментирует главный редактор медиа Екатерина Никишова.

Как острое напоминание об этой потенциальной трагедии, UAnimals Media опубликовала статью, которая исчезает вместе с читателями, символизируя быстротечность дикой природы перед лицом войны.

Что о ней известно?

В UAnimals рассказывают, что выхухоль – древнейшая представительница современной фауны Европы.

Останки животных, найдены в Европе, датируются эпохой миоцена. Этот период в истории Земли начался примерно 23 миллиона, а закончился 5 миллионов лет назад. В эту эпоху животный мир заметно отличался от современного: такие виды, как выхухоль, сосуществовали рядом с предками современных лошадей, носорогов и даже гигантских мастодонтов. Примечательно, что в это время люди еще не сформировались как отдельный вид.



Выхухоль / Фото Википедия

Однако, сейчас в Украине популяция выхухолей сталкивается со значительными угрозами из-за изменения климата, сельскохозяйственной деятельности и рыболовства. Кроме того, российская агрессия представляет серьезную угрозу для этого вида, что потенциально может привести к его полному исчезновению. В частности, война имеет особенно пагубное влияние на численность хорька в районе реки Вир в Сумской области.

Зоозащитники призывают к осторожности в дискуссиях по сохранению выхухоли, ссылаясь на неопределенность относительно численности этого вида в Украине. Эксперты признают, что боевые действия, которые продолжаются, мешают оценить, сколько их осталось в регионе. Пока война не утихнет, получение точных данных об этом виде будет оставаться сложной задачей.