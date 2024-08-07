Вона має статус реліктового виду під загрозою зникнення та охороняється переліком природоохоронних документів. Про це повідомляє UAnimals.

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В Україні може зникнути тварина, якій 23 мільйони років

Даючи похмуру оцінку наслідків війни Росії проти України, експерти попереджають, що ситуація може призвести до безповоротної втрати різних видів тварин на території країни. Однією з таких є хохуля.

Ми в UAnimals media підготували матеріал, який не лише розповідає про причини зникнення хохулі, а й буквально ілюструє цей процес. Поки ви занурюєтеся в текст, він рядок за рядком зникає,

– коментує головна редакторка медіа Катерина Нікішова.

Як гостре нагадування про цю потенційну трагедію, UAnimals Media опублікувала статтю, яка зникає разом із читачами, символізуючи швидкоплинність дикої природи перед обличчям війни.

Що про неї відомо?

В UAnimals розповідають, що хохуля — найдавніша представниця сучасної фауни Європи.

Рештки тварин, знайдені в Європі, датуються епохою міоцену. Цей період в історії Землі почався приблизно 23 мільйони, а закінчився 5 мільйонів років тому. У цю епоху тваринний світ помітно відрізнявся від сучасного: такі види, як хохуля, співіснували поряд із предками сучасних коней, носорогів і навіть гігантських мастодонтів. Примітно, що в цей час люди ще не сформувалися як окремий вид.



Хохуля / Фото Вікіпедія

Однак, зараз в Україні популяція хохуль стикається зі значними загрозами через зміну клімату, сільськогосподарську діяльність та рибальство. Крім того, російська агресія становить серйозну загрозу для цього виду, що потенційно може призвести до його повного зникнення. Зокрема, війна має особливо згубний вплив на чисельність тхора в районі річки Вир у Сумській області.

Зоозахисники закликають до обережності в дискусіях щодо збереження хохулі, посилаючись на невизначеність щодо чисельності цього виду в Україні. Експерти визнають, що бойові дії, які тривають, заважають оцінити, скільки їх залишилося в регіоні. Доки війна не вщухне, отримання точних даних про цей вид залишатиметься складним завданням.