В Турции будут сажать за неправильное обращение с бродячими собаками

Власти Турции сообщили, что по улицам страны бродит около 4 миллионов бездомных собак. Случаи нападения этих собак на людей фиксируются почти ежедневно.

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Правящая Партия справедливости и развития предложила законопроект, который изначально предусматривал эвтаназию бездомных собак через 30 дней после того, как они попадают в приют, если их хозяева не найдены. Это предложение вызвало широкий резонанс среди общественности, что привело к изъятию термина "эвтаназия" из документа.

Теперь в отношении бездомных животных, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей или страдают неизлечимыми заболеваниями, будут применяться статьи закона о ветеринарных услугах, но решение об усыплении будут принимать только специалисты,

– говорится в сообщении.

В новом законопроекте планируется:

запретить практику оставления бездомных животных вне приютов,

требовать обязательную регистрацию всех животных до конца 2025 года,

открытие приютов в крупных городах и муниципалитетах до конца 2028 года.

Также будут накладывать штрафы до 60 тысяч турецких лир (1 825 долларов) на владельцев домашних животных, которые бросают своих животных или плохо с ними обращаются, а также на тех, кто не регистрирует своих котов и собак в базе данных Министерства сельского хозяйства.

При этом депутаты от известной оппозиционной Народно-республиканской партии объявили о своем отказе соблюдать положения законопроекта, если тот примут. Несмотря на их оппозицию, он был успешно принят после двухдневных дебатов, которые часто срывались.

Законопроект вступит в силу после того, как президент Турции подпишет соответствующий указ и официально опубликует его в официальной газете страны "Resmi Gazete".