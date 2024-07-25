39 европейских хомяков помешали проекту строительства школы. Поскольку животные занесены в Красную книгу, то находятся под строгой охраной. Сначала власти должны переселить 39 европейских хомяков, прежде чем начнутся строительные работы.

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В Германии не могут построить 2 школы из-за хомяков

Недавно в западном регионе Эрфурта появились две новые школы. Изначально планировалось строительство зданий, однако было обнаружено, что на участке обитает 39 диких хомяков. Они занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Власти объявили о плане переселения группы животных, чтобы обеспечить их благополучие в новой среде. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро, что эквивалентно 64 тысячам евро на одного хомяка.

Это 64 000 евро за каждого хомяка. Вы никому не можете это объяснить,

– сказал мэр Эрфурта.

В недавнем заявлении Маттиас Бервольф, глава городского департамента строительства, подтвердил, что ученики пострадавших школ будут временно переведены в другие учебные заведения. Однако, Бервольф подчеркивает, что переселение хомяков все еще остается приоритетом.

Ожидается, что строительство нового жилья на месте нынешнего проживания хомяков начнется до конца 2026 года и завершится летом 2029 года. Ожидается, что весь проект будет стоить около 35 миллионов евро.