39 європейських хом'яків стали на заваді проєкту будівництва школи. Оскільки тваринки занесені до Червоної книги, то перебувають під суворою охороною. Спочатку влада має переселити 39 європейських хом'яків, перш ніж почнуться будівельні роботи.

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У Німеччині не можуть побудувати 2 школи через хом'яків

Нещодавно у західному регіоні Ерфурта з'явилися дві нові школи. Спочатку планувалося будівництво будівель, однак було виявлено, що на ділянці мешкає 39 диких хом'яків. Вони занесені до Червоної книги як вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Влада оголосила про план переселення групи тварин, щоб забезпечити їхнє благополуччя в новому середовищі. Ціна питання – 2,5 мільйона євро, що еквівалентно 64 тисячам євро на одного хом'яка.

Це 64 000 євро за кожного хом'яка. Ви нікому не можете це пояснити,

– сказав мер Ерфурта.

У нещодавній заяві Маттіас Бервольф, голова міського департаменту будівництва, підтвердив, що учні постраждалих шкіл будуть тимчасово переведені до інших навчальних закладів. Однак, Бервольф підкреслює, що переселення хом'яків все ще залишається пріоритетом.

Очікується, що будівництво нового житла на місці нинішнього проживання хом'яків розпочнеться до кінця 2026 року і завершиться влітку 2029 року. Очікується, що весь проєкт коштуватиме близько 35 мільйонів євро.