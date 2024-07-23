Попри ретельну перевірку всіх закутків, джерело запаху залишалося невловним, поки не було зроблено наступне відкриття. Так, виявилося, що стійкий сморід у кімнаті був пов'язаний з опосумом, який ховався біля задньої стінки печі.

Дивіться також Усередині щось рухалося: дівчина була шокована, відкривши посилку з Amazon – фото жителя коробки

Опосум пробрався у будинок американки

Досі невідомо, як довго сумчастий жив у будинку Джекі, яка працює в департаменті охорони здоров'я штату Нью-Мексико. Жінка припускає, що не менш як тиждень, зважаючи на кількість знайдених екскрементів.

В результаті успішної двогодинної операції власниці будинку та її сусідці вдалося вигнати гризуна з кімнати, використавши їжу як приманку і спіймавши його в скляну банку.



28-річна Джекі Фелікс знайшла в будинку живого опосума / Фото SWNS

Фелікс визнала, що кілька днів чула дивні звуки, які долинали з її кухні. Спочатку вона вважала ці звуки витівки її шістьох котячих друзів і двох кошенят, а тепер висловлює несподівану цікавість щодо джерела цих таємничих порушень.

Замислитися мене змусив жахливий запах. Думала, що хтось розлив олію, але коли відсунула плиту, то побачила багато екскрементів, розкиданих по підлозі,

— розповідає вона.

Вона не бачила, як опосум потрапив до будинку, але припускає, що звір проник через дверний отвір для домашніх тварин.



Фелікс зізнається, що упродовж кількох днів чула дивні звуки з кухні / Фото SWNS

Вона резюмувала, що тепер уважно стежить за тим, щоб отвір для котів завжди був зачиненим. Це потрібно для того, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.