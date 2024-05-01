Превосходит рост человека: рысачка из США стала обладательницей самого длинного в мире хвоста

В Южной Каролине миниатюрная рысачка, по имени Свити, побила рекорд по самому длинному хвосту среди миниатюрных лошадей. Ее хвост длиной 181,02 сантиметра превышает средний рост человека.

Владелица Риса Формизано взялась за миссию – определить, существует ли мировой рекорд за самый длинный хвост у миниатюрной лошади. После своего открытия она пригласила представителя Книги рекордов Гиннеса официально задокументировать хвост ее воспитанницы.

Читайте также Среди всех наземных животных: какой пернатый на Земле имеет самые большие глаза – размером с мозг птицы

Рысачка Свити имеет самый длинный в мире хвост

Формизано купила Свити в 2012 году, чтобы успокоить двух своих лошадей после смерти их родственника.

Я приехала с прицепом на буксире и забрала Свити. Она запрыгнула прямо в трейлер, а остальное – история,

– рассказывает женщина.

Свити получила титул от Книги рекордов Гиннесса / Фото Guinness World Records

Владелица моет, кондиционирует и деликатно расчесывает хвост лошадки дважды в год, используя для этого специальные средства для ухода за волосами, чтобы уменьшить риск повреждения.

Чтобы защитить хвост рекордсменки от возможных травм, его ежедневно обматывают, чтобы он не волочился по земле. Из-за трудностей в борьбе с мухами и другими насекомыми, владелица Свити рассматривает возможность обрезать ее хвост до более удобной длины в ближайшем будущем.

Обладательница самого длинного хвоста среди миниатюрных лошадей: смотрите видео

Чтобы отпраздновать получение титула, рысачке устроили фотосессию и угостили специальным угощением. Ее любимые лакомства – сырые фрукты и овощи, в частности сладкий картофель, морковь и яблоки.

Риса описывает ее как "эмоциональную поддержку на пастбище", то есть Мире нравится быть "на пенсии" и проводить дни в поле.