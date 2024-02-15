"Ядерные" крокодилы существуют: рядом с атомной электростанцией расплодился редкий вид рептилий

В охладительной системе ядерной электростанции Turkey Point в штате Флорида (США) размножились острорылые крокодилы. Оказывается, "ядерные" крокодилы реальны.

Первое крокодилье яйцо возле АЭС, принадлежавшее острорылому крокодилу, было обнаружено в 1978 году. На то время этот вид считался таким, исчезающим, и за их уничтожение предусматривалось наказание. Но сейчас появилась надежда.

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Рядом с атомной электростанцией расплодился редкий вид рептилий

"Ядерные" крокодилы существуют, но не светятся в темноте, но проводят свою жизнь в каналах возле атомной электростанции.

По данным экспертов компании NextEra Energy, управляющей АЭС, сейчас в каналах и водоемах Turkey Point, которая принадлежит Florida Power & Light (FPL), обитает по меньшей мере 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем было зафиксировано в 1992 году.

Еще в 1978 году рабочий нашел яйцо и не знал, что это такое, и принес его биологу. И в течение последних 40 лет мы поддерживаем программу мониторинга крокодилов, чтобы гарантировать им безопасность. Мы можем и стремимся быть хорошими охранниками окружающей среды,

- сказал Билл Орлав, старший менеджер по коммуникациям NextEra Energy.

Первое крокодилье яйцо возле АЭС было обнаружено в 1978 году / Фото FPL

Энергетическая компания решила не уничтожать найденное яйцо и вместо этого наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты следят за ростом популяции и помогают крокодилам строить гнезда.

Команда Turkey Point работает с малышами в течение пяти дней, прежде чем выпустить их обратно в дикую природу. За это время они измеряют, взвешивают, определяют пол и чипируют детенышей.

Рядом с атомной электростанцией расплодился редкий вид рептилий / Фото FPL

Заметим, острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки и обычно не превышают 3 – 4 метров в длину. Единственное известное нападение рептилии этого вида на людей в США произошло в 2014 году, оба пострадавших выжили.

Каждый 5 мигрирующий вид животных находится под угрозой исчезновения

Ежегодно многочисленные млекопитающие, птицы, рыбы и насекомые отправляются в свои миграционные путешествия, иногда пересекая национальные границы. В эти периоды возникают опасности браконьерства, загрязнения и потери среды обитания.

В результате, каждый пятый мигрирующий вид находится под угрозой исчезновения. Об этом говорится в глобальном исследовании ООН "Состояние мигрирующих видов в мире".