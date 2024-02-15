Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за їхнє знищення передбачалося покарання. Але зараз з'явилася надія.

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Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій

"Ядерні" крокодили існують, але не світяться в темряві, але проводять своє життя в каналах біля атомної електростанції.

За даними експертів компанії NextEra Energy, що управляє АЕС, зараз в каналах і водоймах Turkey Point, яка належить Florida Power & Light (FPL), мешкає щонайменше 400 дорослих рептилій. Це майже в чотири рази більше, ніж було зафіксовано в 1992 році.

Ще 1978 року робітник знайшов яйце і не знав, що це таке, і приніс його біологу. І протягом останніх 40 років ми підтримуємо програму моніторингу крокодилів, щоб гарантувати їм безпеку. Ми можемо і прагнемо бути добрими охоронцями довкілля,

— сказав Білл Орлав, старший менеджер з комунікацій NextEra Energy.

Перше крокодиляче яйце біля АЕС було виявлено 1978 року / Фото FPL

Енергетична компанія вирішила не знищувати знайдене яйце і замість цього найняла команду біологів для спостереження за рептиліями. Відтоді фахівці стежать за зростанням популяції та допомагають крокодилам будувати гнізда.

Команда Turkey Point працює з малюками протягом п'яти днів, перш ніж випустити їх назад у дику природу. За цей час вони вимірюють, зважують, визначають стать і чипують дитинчат.

Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій / Фото FPL

Зауважимо, гострорилі крокодили трапляються від Флориди до півночі Південної Америки і зазвичай не перевищують 3 – 4 метрів у довжину. Єдиний відомий напад рептилії цього виду на людей у США стався 2014 року, обидва постраждалі вижили.

Кожен 5 мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

Щороку численні ссавці, птахи, риби та комахи вирушають у свої міграційні подорожі, іноді перетинаючи національні кордони. У ці періоди виникають небезпеки браконьєрства, забруднення та втрати середовища існування.

Як наслідок, кожен п'ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення. Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН "Стан мігруючих видів у світі".