Как в фильме ужасов: в США обнаружен дом, заполненный скелетами животных – жуткие фото

Городские исследователи из Dark Explores опубликовали жуткие кадры заброшенного фермерского дома, расположенного в Южном Уэльсе, США. Изображения имеют поразительное сходство с жуткими декорациями культового фильма "Техасская резня бензопилой".

На сегодня никто не знает, что подробно произошло в доме. Исследователи были удивлены своей страшной находкой.

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Дом был весь в скелетах животных

Энтузиасты, которые исследовали заброшенное здание, наткнулись на кучи костей и скелетов животных. Останки были разбросаны по многим комнатам, включая кухню, где их нашли в холодильнике и фритюрнице. Шокируя, под кроватью также были найдены маленькие гробы, содержавшие мумифицированные трупы маленьких собак.

По словам местных жителей, когда-то дом был семейной фермой, но после того, как пара фермеров умерла, они оставили свое имущество близкой родственнице. Ходят слухи, что она якобы издевалась над животными, а через несколько лет покинула это место.

Это наши самые шокирующие и безумные исследования номер один на сегодня, это было похоже на вход в дом ужасов с запахом смерти,

– прокомментировали исследователи свою жуткую находку.

В США обнаружен дом, заполненный скелетами животных / Фото Dark Explores UK

Пост собрал массу комментариев. Вот несколько из них: