Як у фільмі жахів: у США виявлено будинок, заповнений скелетами тварин – моторошні фото

Міські дослідники з Dark Explores опублікували моторошні кадри покинутого фермерського будинку, розташованого в Південному Уельсі, США. Зображення мають разючу схожість з моторошними декораціями культового фільму "Техаська різанина бензопилою".

На сьогодні ніхто не знає, що докладно сталося в будинку. Дослідники були здивовані своєю страшною знахідкою.

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Будинок був увесь в скелетах тварин

Ентузіасти, які досліджували покинуту будівлю, натрапили на купи кісток і скелетів тварин. Останки були розкидані по багатьох кімнатах, включаючи кухню, де їх знайшли в холодильнику і фритюрниці. Шокуючи, під ліжком також були знайдені маленькі труни, що містили муміфіковані трупи маленьких собак.

За словами місцевих жителів, колись будинок був сімейною фермою, але після того, як пара фермерів померла, вони залишили своє майно близькій родичці. Ходять чутки, що вона нібито знущалася з тварин, а за кілька років покинула це місце.

Це наші найшокуючі та найбожевільніші дослідження номер один на сьогодні, це було схоже на вхід до будинку жахів із запахом смерті,

— прокоментували дослідники свою моторошну знахідку.

У США виявлено будинок, заповнений скелетами тварин / Фото Dark Explores UK

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