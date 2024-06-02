На сегодня никто не знает, что подробно произошло в доме. Исследователи были удивлены своей страшной находкой.
Смотрите также 100-летняя погоня за крупнейшим на Земле беспозвоночным завершена: наконец показали его дитя
Дом был весь в скелетах животных
Энтузиасты, которые исследовали заброшенное здание, наткнулись на кучи костей и скелетов животных. Останки были разбросаны по многим комнатам, включая кухню, где их нашли в холодильнике и фритюрнице. Шокируя, под кроватью также были найдены маленькие гробы, содержавшие мумифицированные трупы маленьких собак.
По словам местных жителей, когда-то дом был семейной фермой, но после того, как пара фермеров умерла, они оставили свое имущество близкой родственнице. Ходят слухи, что она якобы издевалась над животными, а через несколько лет покинула это место.
Это наши самые шокирующие и безумные исследования номер один на сегодня, это было похоже на вход в дом ужасов с запахом смерти,
– прокомментировали исследователи свою жуткую находку.
В США обнаружен дом, заполненный скелетами животных / Фото Dark Explores UK
Пост собрал массу комментариев. Вот несколько из них:
- "Это похоже на декорации фильма ужасов! Какая странная и сумасшедшая находка",
- "Одна из книг - "Джеймс Гэрриот". Заставляет меня задуматься, не сошел ли с ума хозяин?",
- "Никогда толком не знаешь своих соседей или друзей. У всех нас есть скрытые причуды",
- "Не хватает только парня с бензопилой".