Вымерли еще 10 000 лет назад: мужчина нашел странный камень, который оказался артефактом

Кайл Финли, путешественник, который часто совершает вечерние прогулки на пляже Эдисто в Южной Каролине, наткнулся на камень, который стал невероятной находкой. Это на самом деле был окаменевший зуб, принадлежавший американскому доисторическому мастодонту.

Мужчина признался, что регулярно отдыхает на пляже еще с самого детства, но такое увидел впервые. Кайл думает, что стоит отнести находку в музей или какой-то университет.

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Мужчина нашел на пляже зуб мастодонта

Мужчина признался, что вместе со своей семьей отдыхает на пляже Эдисто, начиная еще с самого детства. Поиск окаменелостей был одним из его любимых занятий, однако это все равно стало для него полной неожиданностью.

По его словам, он просто шел вдоль береговой линии, наблюдая за закатом солнца, и ничего не искал. В какой-то момент Кайл случайно посмотрел вниз и увидел 6 шипов, торчащих из песка.

Сразу же подумал, что это похоже на зуб мастодонта. Так и оказалось! Я был в шоке и не мог поверить, что найду артефакт в таком хорошем состоянии. Безусловно, подобная находка случается всего раз в жизни,

– рассказал Финли.

Представитель Музея естествознания в Лондоне (Великобритания) рассмотрел снимки Кайла Финли и подтвердил, что на них изображен именно угловой зуб американского мастодонта, или Mammut americanum.



Мужчина нашел на пляже зуб мастодонта / Фото Kyle Finley

Американский мастодонт – вымершее существо

Американский мастодонт, дальний родственник мамонтов и слонов, жил в Северной Америке с конца миоцена до конца плейстоцена. Однако, исследователи подтвердили, что это величественное существо вымерло примерно 10 000 лет назад.

Вид был немного ниже и коренастее мамонтов. Самки этого вида достигали высоты около 7 футов (2 метров), тогда как самцы могли вырастать до 10 футов (10 метров).

Видел подобное только в книгах и музеях. Видимо, отнесу этот зуб в музей или университет, чтобы получить больше информации, как его правильно хранить и консервировать,

– добавил Финли.

К слову, на пляже Эдисто в Южной Каролине часто находят уникальные окаменелости. Отдыхающие ранее наталкивались на зубы вымершего мегалодона, а также остатки других доисторических млекопитающих.

На пляж вынесло череп существа длиной около 18 метров

Жуткий, огромный фрагмент черепа с двумя рядами неровных, похожих на зубы краев, был выброшен на берег Внешних берегов Северной Каролины.

Найденный фрагмент черепа, вероятно, является частью "черепной полости" морского существа. По оценкам экспертов, животное могло иметь длину до 18 метров и весить около 40 тонн. Предполагают, что фрагмент черепа, вероятно, принадлежит горбатому киту (Megaptera novaeangliae).