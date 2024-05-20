Исследователи обнаружили некоторые доказательства того, что слоны действительно понимают, что такое смерть и горе, и, похоже, хоронят родственников в могилах. Что показало новое исследование – далее в материале!

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В Индии было обнаружено кладбище слонят

В новом исследовании команда из Портсмутского университета описала 5 случаев, когда детеныши слонов были обнаружены похороненными с вертикальными ногами в ирригационных траншеях чайных плантаций в северной Бенгалии (Индия). Авторы находки утверждают, что необычное расположение, окружающая земля, уплотненная ногами нескольких слонов и травмы на телах свидетельствуют о том, что животных тащили после смерти.

Новая находка может указывать на преднамеренную практику захоронения и понимание смерти и горя – фактически это уникальное поведение, отличающееся от всего, что мы раньше видели в животном мире,

– считают ученые.

Археологи обнаружили доказательства того, что наши предки-гоминиды хоронили своих родственников еще 100 000 лет назад, а возможно, и раньше. Исследователи утверждают, что акт захоронения умерших был не просто средством утилизации, а важным ритуалом, символизирующим скорбь и уважение к умершему.

Открытие захоронений слонов в Индии, которое поставило под сомнение давнее убеждение, что практика захоронения является четким показателем чувствительности и сострадания, символизируя реакцию человечества на смерть.

Действительно ли существуют кладбища слонов?

В рамках этой истории эксперты обсуждают, являются ли обнаруженные захоронения слонов преднамеренными. Некоторые эксперты предостерегают, что, возможно, преждевременно отвергать эти захоронения как исключительно человеческие по происхождению.



Ученые считают, что нашли подтверждение слоновьих захоронений / Фото Parveen Kaswan/Indian Forest Service

Исследователи подтвердили, что захоронение слонят является загадочным явлением. Однако, они предостерегают, что ученые не были непосредственными свидетелями этого процесса, что оставляет им ограниченное понимание мотивов, стоящих за этими захоронениями. Существует гипотеза, что телята могли случайно упасть в траншеи во время транспортировки, а обвал траншеи, возможно, произошел из-за паники семьи.

Недавнее открытие показало, что сообщения о захоронениях слонов совпадают с научными выводами о реакции слонов на смерть. Предыдущие наблюдения показали, что слоны несут тела умерших телят, что свидетельствует о сильной эмоциональной реакции. Кроме того, эти величественные создания демонстрируют заметные изменения в поведении при встрече с останками члена семьи или группы.

Ученые выяснили, что эти реакции включают:

молчаливое исследование;

обнюхивание;

прикосновение к частям тела с низко опущенной головой (предположительно, попытки переместить тело или разбудить);

нанесение грязи или больших пальмовых листьев.

Исследователи считают, что все эти особенности поведения являются проявлением скорби и траура.

К слову, ученые обнаружили, что одни из самых больших животных на Земле – слоны – используют весьма интересное приветствие. Они потеют и писают от счастья при встрече с другом.