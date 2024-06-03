Настоящий сладкоежка: медведь пробирается в дома людей, чтобы забрать сладости – забавное видео
Источник:People
Медведь получил прозвище Орео после того, как пробрался в несколько домов в штате Калифорния (США), чтобы украсть печенье. Косолапый не проявляет никаких признаков агрессии, только жажду шоколадной выпечки.
Недавно животное совершило новое "ограбление". Зверь выбрался из дома через боковое окно, неся в пасти упаковку печенья Oreo.
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Нос привел медведя к печенью
Медведь с заслуженным прозвищем Орео был замечен в районе Монровия в округе Лос-Анджелес 24 мая. Он бродил по округе в поисках десертов. Жители считают, что печенье Oreo – любимая закуска пушистого зверя.
На опубликованном видео видно, как медвежонок Орео выбирается из дома через боковое окно, неся в зубах упаковку знаменитого печенья. Выйдя из дома, животное задержалось, чтобы потрогать пакет с печеньем.
Он не просто бродит по окрестностям. Он заходит в дома. Поэтому теперь очень страшно оставлять открытым окно, дверь на задний двор или еще что-нибудь,
- рассказала Вина Хури, жительница соседнего дома.
Например, в прошлом году американка оставила дверь своего гаража открытой, и медведь вошел в него, обшарил холодильник и ушел с шоколадным тортом.
Как медведь рыскал в дом за Oreo: смотрите видео
Из-за близости Монровии к горам Сан-Габриэль в жилом районе часто можно встретить таких животных, как медведи, койоты, олени, горные львы и рыси.
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