Животные тоже любят деньги: из желудка аллигатора извлекли 70 монет - шокирующее фото

Из желудка редкого белого аллигатора в зоопарке Небраски в США ветеринарные врачи извлекли 70 монет. Их в ограждение с животным бросали посетители.

Рептилию успешно прооперировали, и теперь смотрители и руководство зоопарка призывают посетителей воздержаться от бросания любых предметов в животных, чтобы сохранить их здоровье.

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Как спасали аллигатора?

Монеты нашли внутри редкого 36-летнего лейцистического аллигатора, по имени Тибодо, который известен своей полупрозрачной белой кожей и голубыми глазами. О том, что с Тибодо что-то не то, смотрители выяснили во время планового осмотра рептилий в зоопарке.

Среди прочего, животным сделали анализы крови и рентгеновские снимки. При дальнейшем обследовании врачи сделали ошеломляющее открытие – в желудке одного из животных было найдено несколько десятков монет. В ответ на эту находку была назначена срочная операция по удалению посторонних предметов, прежде чем они могли нанести вред здоровью животного.

Благодаря его обучению Тибодо был анестезирован и интубирован, чтобы мы могли безопасно управлять им во время процедуры,

- сказала в заявлении помощник ветеринара Кристина Плуг, которая руководила процедурой.

Тибодо прооперировали под общим наркозом с интубацией. В пасть аллигатора поместили пластиковую трубку, чтобы обеспечить защиту и безопасное прохождение инструментов, в частности камеру эндоскопа, в желудок.

Аллигатор Тибодо на обследовании / Фото Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium

В заявлении зоопарк сообщил, что рентгеновское сканирование подтвердило успешное извлечение предметов из Тибодо, добавив, что он хорошо восстановился после процедуры.

Посетителей призывают не бросать ничего в ограждения

Зоопарк заявил, что случаи поедания животными посторонних предметов, таких как монеты, являются редкими благодаря регулярной уборке вольеров персоналом зоопарка.

Несмотря на эти усилия, некоторые животные все еще могут потреблять несъедобные предметы в промежутках между чистками. Посетителям напоминают, что для предотвращения подобных случаев следует воздерживаться от бросания любых предметов в вольеры животных.

Заметим, нюрнбергский зоопарк в Германии попал в скандал. Зверинец публично объявил о своих планах избавиться почти от половины из 45 гвинейских павианов. Часть приматов собираются передать ученым для тщательного изучения, а часть из них ждет несчастливая судьба – смерть.