В разы громче реактивного самолета: какое животное самое громкое в мире – ответ вас удивит

В мире, который часто изображают в документальных фильмах о природе как очень тихое явление, реальность совсем другая. Вопреки спокойным образам, наша планета живет симфонией звуков. Среди разнообразной какофонии животных криков один звук выделяется особенно.

Битва за то, какое животное самое громкое, происходит в океане. Главными претендентами на звание рекордсменов являются двое: синий кит и кашалот. Но кто же все-таки громче?

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Какое животное самое громкое в мире?

В то время как синий кит удерживает титул самого большого животного на Земле, кашалот издает более громкие звуки, превосходя своего колоссального собрата.

В дискуссии об акустических явлениях эксперты подчеркнули важное различие между распространением звука в воде и в воздухе. Хотя многие люди обычно оценивают интенсивность звука в децибелах, важно отметить, что подводная акустика работает по другим принципам. Плотность воды позволяет звуку распространяться быстрее, чем в воздухе, что подчеркивает уникальные характеристики поведения звука в водной среде.

Децибел на самом деле не является единицей измерения, как километр или сантиметр, вместо этого значение давления в децибелах выражает соотношение между измеренным и опорным давлениями. При этом опорное давление отличается в воздухе и в воде. То есть 100 децибел (дБ) в воде – совсем не то же, что и 100 дБ в воздухе,

– говорит Шарон Ньюкирк из NOAA.

Исследователи указывают, что для точного сравнения уровней децибел в воде и воздухе необходимо вычесть несколько децибел от подводных измерений. Как правило, исследователи рекомендуют вычесть 61,5 дБ:

25,5 дБ для учета разницы в опорном давлении;

36 дБ для учета разницы в плотности и скорости звука между воздухом и водой.

Итак, насколько же громкий звук издает кашалот? Самые громкие звуки кашалота состоят из коротких щелчков, и достигают 236 децибел под водой. Этот уровень эквивалентен 174,5 децибела в воздухе. Для сравнения, реактивные двигатели обычно издают звук на уровне около 140 децибел.

В то же время самое большое животное на планете, синий кит, издает звуки на уровне 126,5 дБ, что значительно ниже кашалота.