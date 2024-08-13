Битва за то, какое животное самое громкое, происходит в океане. Главными претендентами на звание рекордсменов являются двое: синий кит и кашалот. Но кто же все-таки громче?

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Какое животное самое громкое в мире?

В то время как синий кит удерживает титул самого большого животного на Земле, кашалот издает более громкие звуки, превосходя своего колоссального собрата.

В дискуссии об акустических явлениях эксперты подчеркнули важное различие между распространением звука в воде и в воздухе. Хотя многие люди обычно оценивают интенсивность звука в децибелах, важно отметить, что подводная акустика работает по другим принципам. Плотность воды позволяет звуку распространяться быстрее, чем в воздухе, что подчеркивает уникальные характеристики поведения звука в водной среде.

Децибел на самом деле не является единицей измерения, как километр или сантиметр, вместо этого значение давления в децибелах выражает соотношение между измеренным и опорным давлениями. При этом опорное давление отличается в воздухе и в воде. То есть 100 децибел (дБ) в воде – совсем не то же, что и 100 дБ в воздухе,

– говорит Шарон Ньюкирк из NOAA.

Исследователи указывают, что для точного сравнения уровней децибел в воде и воздухе необходимо вычесть несколько децибел от подводных измерений. Как правило, исследователи рекомендуют вычесть 61,5 дБ:

25,5 дБ для учета разницы в опорном давлении;

36 дБ для учета разницы в плотности и скорости звука между воздухом и водой.

Итак, насколько же громкий звук издает кашалот? Самые громкие звуки кашалота состоят из коротких щелчков, и достигают 236 децибел под водой. Этот уровень эквивалентен 174,5 децибела в воздухе. Для сравнения, реактивные двигатели обычно издают звук на уровне около 140 децибел.

В то же время самое большое животное на планете, синий кит, издает звуки на уровне 126,5 дБ, что значительно ниже кашалота.