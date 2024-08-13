Битва за те, яка тварина найгучніша, відбувається в океані. Головними претендентами на звання рекордсменів є двоє: синій кит і кашалот. Але хто ж таки голосніший?

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Яка тварина найгучніша у світі?

В той час як синій кит утримує титул найбільшої тварини на Землі, кашалот видає гучніші звуки, перевершуючи свого колосального побратима.

У дискусії про акустичні явища експерти підкреслили важливу відмінність між поширенням звуку у воді та у повітрі. Хоча багато людей зазвичай оцінюють інтенсивність звуку в децибелах, важливо зазначити, що підводна акустика працює за іншими принципами. Щільність води дозволяє звуку поширюватися швидше, ніж у повітрі, що підкреслює унікальні характеристики поведінки звуку у водному середовищі.

Децибел насправді не є одиницею виміру, як кілометр чи сантиметр, натомість значення тиску в децибелах виражає співвідношення між виміряним і опорним тисками. При цьому опорний тиск відрізняється в повітрі та у воді. Тобто 100 децибелів (дБ) у воді – зовсім не те саме, що і 100 дБ у повітрі,

– каже Шарон Ньюкірк з NOAA.

Дослідники вказують, що для точного порівняння рівнів децибел у воді та повітрі необхідно відняти кілька децибел від підводних вимірювань. Як правило, дослідники рекомендують відняти 61,5 дБ:

25,5 дБ для врахування різниці в опорному тиску;

36 дБ для врахування різниці в щільності та швидкості звуку між повітрям і водою.

Отже, наскільки ж гучний звук видає кашалот? Найгучніші звуки кашалота складаються з коротких клацань, й досягають 236 децибелів під водою. Цей рівень еквівалентний 174,5 децибела у повітрі. Для порівняння, реактивні двигуни зазвичай видають звук на рівні близько 140 децибелів.

Водночас найбільша тварина на планеті, синій кит, видає звуки на рівні 126,5 дБ, що значно нижче за кашалота.