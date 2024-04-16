Настоящий белкопад: в Одессе рыженькие малыши валятся прохожим прямо на головы

В Одессе в местных парках сталкиваются с явлением, когда маленькие новорожденные белки выпадают из гнезд прямо на людей, которые ничего не подозревают. Это событие создало явление, которое можно назвать "белкопад".

Из-за собственной любознательности бельчата выпадают из гнезда, а потом не могут вернуться домой. Прохожих призывают не быть равнодушными и помогать при необходимости.

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В Одессе белки валятся прямо на головы

В Одесском зоологическом парке отмечают, что весной в парках Одессы начинается белкопад.

Маленькие хвостатые падают прямо на головы людям, которые гуляют в парках. Весной детеныши белок подрастают и из-за собственной любознательности выпадают из гнезда. А потом не могут самостоятельно вернуться в гнездо,

– отметили в заведении.

Администрация зверинца обращается к общественности с просьбой помочь защитить всех неповрежденных бельчат, которые могут быть найдены. Они призывают людей, которые встретят бельчонка, оставаться поблизости, если это возможно, чтобы предотвратить любой вред или поедание бельчонка. Говорится о том, что мать бельчонка может вернуться, чтобы забрать его и вернуть в безопасное место – домой.

Но, если найдете бельчонка раненого и не знаете, как ему помочь, то просят приносить малыша в Одесский зоопарк, где ему помогут.

Также обнародовано видео, как женщина кормит бельчонка молоком из шприца, на котором есть специальная пластиковая насадка. Видно, что малыш доволен и с аппетитом ест.

Прохожих призывают спасать найденных белок: смотрите видео

Бегемотик Лили снова встречает гостей КиевЗоо

В Киевском зоопарке животных и птиц постепенно переселяют в летние домики и площадки. Сейчас посетители смогут посмотреть и на бегемота.

13 апреля Лили снова вернулась после зимне-весенних холодов в свой летний вольер. Также в столичном зоопарке в свое летнее имение вернулись волнистые калао, а на озера – пеликаны.