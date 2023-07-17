Пьяная обезьяна в Непале распивала алкоголь с людьми и напала на 4 000 человек

Но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей. Несколько пациентов, включая девятилетнего мальчика, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Sukraraj (STIDH) в Катманду после резкого увеличения количества укусов обезьян в этом регионе.

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Укусы обезьян в Непале Согласно данным STIDH, в Непале укусы обезьян занимают второе место по частоте после укусов собак. Пик нападения обезьян в стране обычно приходится на июль и август. Большинство случаев укусов происходит вне храмов, которые они считают своим домом. Кроме неприятных ран, есть и другой риск — врачи опасаются, что некоторые обезьяны могут быть заражены бешенством.

В одном из храмов было проведено исследование, целью которого было изучить вирусы, переносимые приматами, что могут представлять угрозу для человека и передаваться от животных к людям.

Ученые обнаружили, что многие обезьяны были заражены несколькими заболеваниями, некоторые из которых могут представлять угрозу жизни людей.

В Непале пьяная обезьяна нападает на людей.

Пока неизвестно, насколько широко распространены эти конкретные заболевания. Однако другое исследование выявило вирус бешенства у мертвой обезьяны в муниципалитете Шимла, Индия. Это означает, что обезьяны могут быть подвержены заражению и потенциально передавать болезнь. Биологи предположили, что обезьяна заразилась собакой.

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