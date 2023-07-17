Але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей. Кілька пацієнтів, включно з дев'ятирічним хлопчиком, пройшли лікування в лікарні тропічних та інфекційних захворювань Sukraraj (STIDH) у Катманду після різкого збільшення кількості укусів мавп у цьому регіоні.

Читайте також Ласує із великим задоволенням: на Хмельниччині кошеня вполювало змію, більшу за себе

Укуси мавп у Непалі Згідно з даними STIDH, у Непалі укуси мавп посідають друге місце за частотою після укусів собак. Пік нападу мавп у країні зазвичай припадає на липень і серпень. Більшість випадків укусів трапляється поза храмами, які вони вважають своїм домом. Крім неприємних ран, є також і інший ризик — лікарі побоюються, що деякі мавпи можуть бути заражені сказом.

В одному з храмів було проведено дослідження, метою якого було вивчити віруси, що переносяться приматами, які можуть нести загрозу для людини та передаватися від тварин до людей.

Вчені виявили, що багато мавп були заражені кількома захворюваннями, деякі з яких можуть становити загрозу для життя людей.

У Непалі п'яна мавпа нападає на людей / Фото Pinterest

Наразі невідомо, наскільки широко поширені ці конкретні захворювання. Однак інше дослідження виявило вірус сказу у мертвої мавпи в муніципалітеті Шимла, Індія. Це означає, що мавпи можуть бути схильні до зараження і потенційно передавати хворобу. Біологи припустили, що мавпа заразилася від собаки.

У США агресивна видра атакує серферів і краде їхні дошки