Но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей. Несколько пациентов, включая девятилетнего мальчика, прошли лечение в больнице тропических и инфекционных заболеваний Sukraraj (STIDH) в Катманду после резкого увеличения количества укусов обезьян в этом регионе.
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Укусы обезьян в Непале
Согласно данным STIDH, в Непале укусы обезьян занимают второе место по частоте после укусов собак. Пик нападения обезьян в стране обычно приходится на июль и август. Большинство случаев укусов происходит вне храмов, которые они считают своим домом. Кроме неприятных ран, есть и другой риск — врачи опасаются, что некоторые обезьяны могут быть заражены бешенством.
В одном из храмов было проведено исследование, целью которого было изучить вирусы, переносимые приматами, что могут представлять угрозу для человека и передаваться от животных к людям.
Ученые обнаружили, что многие обезьяны были заражены несколькими заболеваниями, некоторые из которых могут представлять угрозу жизни людей.
В Непале пьяная обезьяна нападает на людей.
Пока неизвестно, насколько широко распространены эти конкретные заболевания. Однако другое исследование выявило вирус бешенства у мертвой обезьяны в муниципалитете Шимла, Индия. Это означает, что обезьяны могут быть подвержены заражению и потенциально передавать болезнь. Биологи предположили, что обезьяна заразилась собакой.
В США агрессивная выдра атакует серферов и ворует их доски
В штате Калифорния в США агрессивная выдра отбирает у людей доски для серфинга и катается на них. Ее хотят переселить из-за такого поведения.
Фотограф Марк Вудворд опубликовал кадры с морскими выдрами, катающимися на только что захваченных досках для серфинга. По данным СМИ, особую обеспокоенность у властей вызвало поведение выдры 841. На глазах у Вудворда она безжалостно грызла доску, от которой отогнала владельца.