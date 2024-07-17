Дал хозяйке сигнал накануне и спас: из-под завалов дома в Мирнограде достали котика

14 июля город Мирноград подвергся интенсивному обстрелу со стороны российских оккупантов, в результате которого был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. Под завалами оказались как люди, так и беззащитные животные.

Работники ГСЧС сразу начали поисково-спасательную операцию, во время которой достали котика, что провел там почти сутки. Невероятно, но животное осталось невредимым. Невероятную историю пушистика и его хозяйки – читайте ниже в материале.

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Кот спас жизнь хозяйки от обстрела

Женщина рассказала, что за несколько минут до обстрела кот начал громко мяукать и настойчиво звать ее в другую комнату. Именно эту часть квартиры ракета не разрушила.

Во время поисковых работ, сквозь пыль и обломки, чрезвычайники услышали жалобное мяуканье. Из ловушки они высвободили напуганного котика, который просидел под завалами почти сутки. Животное, к счастью, было невредимым,

– сообщили спасатели.



Чрезвычайники спасли кота из-под завалов разрушенного дома в Мирнограде / Фото ГСЧС Донецкой области

После чего спасатели передали котенка владелице. Она была бесконечно благодарна за спасение своего пушистика, ведь теперь он стал для нее не только маленьким другом, но и героем, который спас жизнь.