Працівники ДСНС одразу почали пошукову-рятувальну операцію, під час якого дістали котика, що провів там майже добу. Неймовірно, але тварина залишилася неушкодженою. Неймовірну історію пухнастика та його господині – читайте нижче у матеріалі.

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Кіт врятував життя господині від обстрілу

Жінка розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу кіт почав голосно нявкати та наполегливо кликати її в іншу кімнату. Саме цю частину квартири ракета не зруйнувала.

Під час пошукових робіт, крізь пил та уламки, надзвичайники почули жалібне нявкання. З пастки вони вивільнили наляканого котика, який просидів під завалами майже добу. Тварина, на щастя, була неушкоджена,

– повідомили рятувальники.



Надзвичайники врятували кота з-під завалів зруйнованого будинку у Мирнограді / Фото ДСНС Донеччини

Після чого рятувальники передали кошеня власниці. Вона була безмежно вдячна за порятунок свого пухнастика, адже тепер він став для неї не лише маленьким другом, а й героєм, який врятував життя.