Бегали, выли и ели все подряд: более 100 хаски разнесли торговый центр – курьезное видео

Более 100 хаски разгромили один из торговых центров в китайском городе Шэньчжэнь. Они сбежали из кафе для собак "Haha Husky Cute Pets".

Сотрудникам кафе для собак “Haha Husky Cute Pets” понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов. Соответствующее видео впервые появилось в социальной сети Weibo.

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Более 100 хаски разнесли торговый центр

В местном кафе группа хаски с радостью поприветствовала своего хозяина после длительного отсутствия, продемонстрировав ему свою преданность. Сотрудники заведения заметили, как собаки с радостным лаем и вилянием хвостов выбежали из кафе к нему.

Торговый центр в мгновение превратился в игровую площадку, где песики бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.

Как это было: смотрите видео

Сотрудникам кафе понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Администрация заведения принесла извинения у своих клиентов после инцидента. Они также предложили компенсацию пострадавшим. Кроме того, выразили благодарность полиции, руководству торгового центра и неравнодушным прохожим, которые помогли поймать хаски.

По предварительным данным, никто не пострадал, а кафе продолжает работать в штатном режиме.

К слову, в Haha Husky Cute Pets посетители могут наслаждаться отдыхом со своими пушистыми компаньонами. Заведение предлагает на продажу корм для собак и позволяет гостям пообщаться с очаровательными щенками на полу или на лестнице.

В Таиланде полиция "воюет" с обезьянами

Таиландский Лопбур очень популярно среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

Местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию. Они имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.