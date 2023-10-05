В КиевЗоо пополнение – родились детеныши бизона: милые фото малышей

Новорожденные, которых назвали Ветер и Радуга, вызвали большой восторг у работников зоопарка и посетителей. Как живет семья копытных, могут увидеть и гости.

Хоть весенне-летний беби-бум в природе давно миновал, в семье бизона Варяга родилось два прекрасных теленка — Ветер и Радуга,

- рассказали в пресс-службе.

Малыши сосут теплое мамино молочко и с упоением изучают окружающий мир.

Новорожденный детеныш бизона с мамой / Фото КиевЗоо

В зоопарке уточнили, что увидеть телят можно каждый день на копытном ряду у озера фламинго.

В Киевском зоопарке родились детеныши бизона / Фото КиевЗоо

В нацпарке в Одесской области родилось почти 200 фламинго

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области впервые успешно выведено около двух сотен редких розовых фламинго. Их также часто называют "фениксами".

В конце июня птицы загнездились в интереснейшем месте нацпарка – на границе крупных Тузловских лиманов – Шаганы и Алибей. Фламинго во время войны вывели в Одесской области 192 птенца и это, исходя из обстоятельств (войны и т.п.) – настоящее чудо.

Полярники показали новорожденного тюленя

Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", обнародовали эксклюзивные фотографии новорожденного тюленя. Он первый представитель своего вида, родившегося в этом году. Новорожденный мальчик-тюлень Ведделла родился на соседнем со станцией острове Винтер.

Детеныш тюленя, который родился первым в этом году в районе станции "Академик Вернадский", уже получило имя. Морского жителя назвали Анвером.