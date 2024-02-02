Найти каждому четырёхлапому дом: в Киеве пройдет фестиваль "Adopt Me Days"

Многие пушистики из-за полномасштабной войны, и не только, остались без собственного дома. Они временно находятся в приютах, или на передержках, и искренне надеются на то, что еще найдут новых хозяев.

Сделать доброе дело можно будет 10 и 11 февраля в Киеве. В четвертом павильоне "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) состоится фестиваль "Adopt Me Days", где каждый желающий сможет дать дом бездомному животному, и одновременно завести себе верного спутника, рассказывает 24 Канал.

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Приют "Сириус" приглашает на "Adopt Me Days"

"AdoptMe Days" – это больше, чем просто встреча с животными. Это объединение приютов для животных Киевской области с одной целью – найти каждому четверолапому свой дом и сделать мир лучше.

В Киеве пройдет фестиваль "Adopt Me Days" / Афиша приюта "Сириус"

10 и 11 февраля будут искать своих людей 30 щенков и кошек из приюта "Сириус". В основном это животные, которые были спасены из зоны активных боевых действий или найдены на улице при –15°C. Все они заслуживают поехать домой и найти свою семью.

Пристройство животных – является важнейшей составляющей их спасения. А люди, которые забирают из приютов животных, спасают не только одно животное, но и позволяют спасти еще одну пушистую жизнь, которая займет его место,

– говорит координатор локации приюта Ирина Лозовая.

На локации "Сириуса" можно будет получить консультацию. Волонтеры помогут найти именно того хвостатого друга.

Детали события:

Когда: 10 – 11 февраля, 13:00 – 19:00;

10 – 11 февраля, 13:00 – 19:00; Где: ВДНХ (4 павильон);

ВДНХ (4 павильон); Сколько: вход свободный;

вход свободный; Организаторы события: Гостомельский приют для животных.

Заметим, за 2023 год приют "Сириус" спас более 600 животных, из них большая часть – это эвакуированные животные из Донецкой, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.