Бессердечно оставили умирать прямо на дороге: в Киеве авто сбило оленя
Источник:телеграм-канал "Киев ИНФО"
В Святошинском районе Киева в понедельник утром, 27 мая, неизвестные на машине сбили оленя. Трагический инцидент произошел на Берестейском проспекте.
После наезда животное оставили умирать прямо посреди проезжей части. Об этом сообщили в социальных сетях.
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В Киеве автомобиль сбил оленя и оставил умирать
На видео можно увидеть, что сбитое животное лежит посреди дороги – его не убрали и не оказали помощи, а другие машины просто объезжают его.
Оленя сбили и оставили на дороге / Скриншот с видео
На Берестейском проспекте сбили оленя. Район метро "Житомирская",
– говорится в сообщении.
Сейчас больше подробностей об аварии и состоянии животного нет.
Животное просто лежит посреди дороги: смотрите видео
В Чернобыле олениха грелась на солнце
В Зоне отчуждения весна в самом разгаре. Солнцу и теплу радуются все животные, проживающие в заповеднике. На одну из фотоловушек попала олениха, которая радуется солнцу.
Навстречу солнцу. Оленица довольна. Вокруг много зелени, травы и молодых веточек. Не отходя далеко, за деревьями, виднеется водопой: очевидно, постарались весенние дождики,
– подписали фотографию.