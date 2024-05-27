После наезда животное оставили умирать прямо посреди проезжей части. Об этом сообщили в социальных сетях.

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В Киеве автомобиль сбил оленя и оставил умирать

На видео можно увидеть, что сбитое животное лежит посреди дороги – его не убрали и не оказали помощи, а другие машины просто объезжают его.



Оленя сбили и оставили на дороге / Скриншот с видео

На Берестейском проспекте сбили оленя. Район метро "Житомирская",

– говорится в сообщении.

Сейчас больше подробностей об аварии и состоянии животного нет.

Животное просто лежит посреди дороги: смотрите видео

В Чернобыле олениха грелась на солнце

В Зоне отчуждения весна в самом разгаре. Солнцу и теплу радуются все животные, проживающие в заповеднике. На одну из фотоловушек попала олениха, которая радуется солнцу.

Навстречу солнцу. Оленица довольна. Вокруг много зелени, травы и молодых веточек. Не отходя далеко, за деревьями, виднеется водопой: очевидно, постарались весенние дождики,

– подписали фотографию.