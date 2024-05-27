Безсердечно залишили вмирати просто на дорозі: у Києві авто збило оленя

27 травня 2024, 10:57
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Джерело:

телеграм-канал "Київ ІНФО"

У Святошинському районі Києва в понеділок вранці, 27 травня, невідомі на машині збили оленя. Трагічний інцидент стався на Берестейському проспекті.

Після наїзду тварину залишили помирати просто посеред проїжджої частини. Про це повідомили в соціальних мережах. 

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У Києві автомобіль збив оленя і залишив помирати

На відео можна побачити, що збита тварина лежить посеред дороги – її не прибрали й не надали допомоги, а інші машини просто об'їжджають її. 


Оленя збили та залишили на дорозі / Скриншот з відео

На Берестейському проспекті збили оленя. Район метро "Житомирська,
– йдеться в повідомленні.

Наразі більше подробиць про аварію та стан тварини немає.

Тварина просто лежить посеред дороги: дивіться відео

В Чорнобилі олениця грілася на сонці

У Зоні відчуження весна в самому розпалі. Сонцю й теплу радіють всі тварини, які проживають у заповіднику. На одну із фотопасток потрапила олениця, яка радіє сонцю. 

Назустріч сонцю. Олениця задоволена. Навколо багато зелені, трави і молодих гілочок. Не відходячи далеко, за деревами, видніється водопій: очевидно, постарались весняні дощики,
– підписали світлину.

Автор: Марта Касіянчук