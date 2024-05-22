На одну із фотопасток потрапила олениця, яка радіє сонцю. Відповідні фото опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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Що відомо про оленів у Чорнобилі?

В Україні ці тварини мешкають у Карпатах та Криму, а взагалі живуть олені в лісах, степах та пустелях, тримаючись прирічкової рослинності. Їдять вони не менше, ніж 300 видів рослин, головним чином траву, листя і пагони, гриби.

Назустріч сонцю. Олениця задоволена. Навколо багато зелені, трави і молодих гілочок. Не відходячи далеко, за деревами, видніється водопій: очевидно, постарались весняні дощики,

– підписали світлину.



В Чорнобилі помітили оленицю / Фото Чорнобильський заповідник

В неволі олені живуть 25 – 27 років, інколи навіть 30. В природних умовах, як правило, 12 – 14 років. Самки живуть довше, ніж самці.

До речі, олені, які живуть в жаркому екваторіальному кліматі, не скидають свої роги, а тварини тропічних широт скидають роги нерегулярно, раз в декілька років. А ось як раз олені, що мешкають в помірному поясі, позбавляються від непотрібної частини тіла щорічно.

У Чорнобилі на російській міні підірвався червонокнижний звір

На жаль, на одній з мін, встановлених окупантом у Чорнобильській зоні, підірвався дикий кінь породи Пржевальського. Цей вид занесений до Червоної книги України. Тварина загинула на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ у 2022 році.