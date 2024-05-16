Рыжая окраска способна менять на серую: в Карпатах заметили особое животное

В Национальном природном парке "Верховинский" сфотографировали необычное животное. Говорится о косуле европейской.

Она относится к фоновому виду, то есть наиболее распространенных животных на этой территории, поэтому вызывает повышенный интерес со стороны ученых. Соответствующие фото опубликовал Национальный природный парк "Верховинский".

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Чем особенная косуля европейская?

Capreolus capreolus – представитель семейства оленевых и класса млекопитающих является важным компонентом биоразнообразия НПП "Верховинский".

Она предпочитает леса с полянами, а также кустарниковые заросли возле водоемов. Косуля часто выходит на субальпийские луга (долины) для питания. Это животное может жить как в небольших группах, так и в одиночку, в зависимости от условий и сезона,

– рассказывают в нацпарке.



Косулю европейскую заметили в нацпарке "Верховинский" / Фото НПП "Верховинский"

Окрас шерсти косули меняется с рыжего летом на серый зимой. Так животное адаптируется к изменениям в естественной среде. У самцов вырастают небольшие, прямые рога с тремя отростками на концах, а самки являются безрогими.

Питаются косули преимущественно травянистыми растениями, а также листьями деревьев и кустарников, таких как осина, ива, рябина и береза. Зимой животным приходится искать убежище в лесных чащах и отдыхать в снежных ямах.



Что надо знать о косуле европейской / Фото НПП "Верховинский"

В нацпарке заявляют, что косули проявляют выразительную территориальность, особенно в период гона, что происходит с августа по сентябрь. В Национальном природном парке "Верховинский" косуля как фоновый вид имеет повышенное внимание не только со стороны ученых и специалистов природоохранных научно-исследовательских отделений, но и туристов, которые приезжают наблюдать за дикой природой.

Работники отмечают необходимость сохранения естественных мест обитания и охраны популяции косуль.

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