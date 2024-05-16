Вона належить до фонового виду, тобто найбільш поширених тварин на цій території, тому викликає підвищену зацікавленість з боку науковців. Відповідні фото опублікував Національний природний парк "Верховинський".

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Чим особлива козуля європейська?

Capreolus capreolus – представник родини оленевих і класу ссавців є важливим компонентом біорізноманіття НПП "Верховинський".

Вона надає перевагу лісам із галявинами, а також чагарниковим заростям біля водойм. Козуля часто виходить на субальпійські луки (полонини) для харчування. Ця тварина може жити як у невеликих групах, так і наодинці, залежно від умов і сезону,

– розповідають у нацпарку.



Козулю європейську помітили у нацпарку "Верховинський" / Фото НПП "Верховинський"

Забарвлення шерсті козулі змінюється з рудого влітку на сіре взимку. Так тварина адаптується до змін у природному середовищі. У самців виростають невеликі, прямі роги з трьома відростками на кінцях, а самки є безрогими.

Харчуються козулі переважно трав’янистими рослинами, а також листям дерев і чагарників, таких як осика, верба, горобина та береза. Взимку тваринам доводиться шукати притулок у лісових хащах і відпочивати у снігових ямах.



Що треба знати про козулю європейську / Фото НПП "Верховинський"

У нацпарку заявляють, що козулі проявляють виразну територіальність, особливо в період гону, що відбувається з серпня по вересень. В Національному природному парку "Верховинський" козуля як фоновий вид має підвищену увагу не тільки з боку науковців та спеціалістів природоохоронних науково-дослідних відділень, а й туристів, які приїжджають спостерігати за дикою природою.

Працівники наголошують на потребі збереження природних місць проживання й охорони популяції козуль.

У Чорнобилі на російській міні підірвався червонокнижний звір

На жаль, на одній з мін, встановлених окупантом у Чорнобильській зоні, підірвався дикий кінь породи Пржевальського. Цей вид занесений до Червоної книги України. Тварина загинула на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ у 2022 році.