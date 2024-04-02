Такая акция призвана помочь уберечь птиц от вымирания. В то же время после покупки забрать яйца домой не удастся.

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В Южной Африке запустили акцию "Усынови яйцо пингвина"

Люди, которые покупают яйца, не смогут забрать их домой, поскольку Южноафриканский фонд охраны береговых птиц таким образом принимает пожертвования для финансирования выращивания пингвинов.

В это время, когда все думают о шоколадных конфетах и пушистых зайчиках, мы бы хотели, чтобы вы... усыновили пингвинье яйцо,

- сказала волонтер Ники Шедболт.

И добавила, что для фонда охраны прибрежных птиц действительно дорого вырастить пингвина из яйца до состояния его зрелости. Этот процесс занимает 4 месяца.

Отмечается, что с начала года фонд успешно спас уже более 200 яиц африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Африканский пингвин – единственный вид, который размножается на континенте. Когда-то самая распространенная морская птица Южной Африки, количество пар, размножающихся, упало до менее чем 10 000 в 2024 году. Это лишь 1% от 1 миллиона пар, существовавших столетие назад.

В недавнем отчете, опубликованном фондом, прогнозируется, что африканские пингвины находятся под угрозой исчезновения до 2035 года, если не принять немедленных мер. Основной угрозой для этих птиц является коммерческий вылов рыбы, который серьезно повлиял на доступность сардин и анчоусов – их основного источника пищи.