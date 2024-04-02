Така акція покликана допомогти вберегти птахів від вимирання. Водночас після купівлі забрати яйця додому не вдасться.

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У Південній Африці запустили акцію "Всинови яйце пінгвіна"

Люди, які купують яйця, не зможуть забрати їх додому, оскільки Південноафриканський фонд охорони берегових птахів у цей спосіб приймає пожертви для фінансування вирощування пінгвінів.

У цей час, коли всі думають про шоколадні цукерки та пухнастих зайчиків, ми б хотіли, щоб ви ... усиновили пінгвіняче яйце,

— сказала волонтер Нікі Шедболт.

І додала, що для фонду охорони прибережних птахів дійсно дорого виростити пінгвіна з яйця до стану його зрілості. Цей процес займає 4 місяці.

Зазначається, що з початку року фонд успішно врятував вже понад 200 яєць африканських пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення.

Африканський пінгвін – єдиний вид, який розмножується на континенті. Колись найпоширеніший морський птах Південної Африки, кількість пар, що розмножуються, впала до менш ніж 10 000 у 2024 році. Це лише 1% від 1 мільйона пар, які існували століття тому.

У нещодавньому звіті, опублікованому фондом, прогнозується, що африканські пінгвіни перебувають під загрозою зникнення до 2035 року, якщо не вжити негайних заходів. Основною загрозою для цих птахів є комерційний вилов риби, який серйозно вплинув на доступність сардин і анчоусів – їхнього основного джерела їжі.