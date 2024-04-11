С дополнительной парой ног на спине: в Израиле заметили редкую газель - потрясающие кадры

Офицер Армии обороны Израиля Ниром Лейхтер сделал удивительное открытие, заметив необычную газель в природном заповеднике на юге пустыни Негев. Остановившись выпить кофе в заповеднике, Лейхтер заметил газель с дополнительной парой придатков, растущей на спине.

Газель гарцевала в степи, а на ее спине росла дополнительная пара придатков. Лейхтер передал отснятый материал команде Общества защиты природы Израиля (SPNI) в Иерусалим, где ученые продолжили исследования и подтвердили, что газель была рождена с мутацией.

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В Израиле заметили редкую газель с 6 придатками

Подобное случается чрезвычайно редко и вызвано генетическим заболеванием, известным как пролиферация органов или полимелия. Редкий синдром, как утверждают ученые, случается также и у людей – подобное случается менее чем у одного на 100 000 рождений.

Животное родилось в 2021 году и выжило, несмотря на столкновение с хищниками. Оно провело большую часть своей жизни в опасности из-за мутации, поскольку дополнительные придатки выделяли его из стада. Однако со временем самец встретил самку и теперь имеет потомство,

– говорит Амир Балабан из SPNI.

В Израиле заметили редкую газель с 6 придатками: смотрите видео

Исследователи также отмечают, что ранее синдром наблюдался у ряда млекопитающих, в частности коров, рептилий, кур и мышей.

Что выяснили ученые?

По словам Балабана, они с коллегами наблюдали за самцом и обнаружили, что с возрастом ноги совсем не мешают ему вести нормальную жизнь. Подобный генетический врожденный дефект является генетическим, однако у потомства самца похожего заболевания не обнаружили.

У газели на спине растет дополнительная пара ног / Фото The Wildlife Channel

Более того, Балабан отмечает, что этот самец с 6 ногами стал первой известной газелью с наследственной болезнью на Ближнем Востоке.

В Израиле заметили редкую газель с 6 придатками / Фото The Wildlife Channel

Отметим, на территории Израиля обитает три подвида:

израильская газель,

газель Негев,

газель Шитим.

Последних осталось чрезвычайно мало в дикой природе. Между полами этих видов наблюдается видимая разница, ведь самцы значительно больше самок и их рога длиннее.

В парке Индонезии заметили носорога в "броне"

Ученые определили яванских носорогов как один из самых уязвимых видов на Земле, назвав их одними из самых редких млекопитающих в мире. Эти уникальные существа обитают лишь в Национальном парке Уджунг Кулон, расположенном на острове Ява в Индонезии.

Уже некоторое время ученые пытаются сделать все возможное, чтобы спасти этот уязвимый вид и теперь у них появилась надежда, что это возможно. На днях в индонезийском национальном парке был замечен новый детёныш яванского носорога.