Весила 300 килограммов: в Италии выловили одну из самых больших в мире черепах – как она выглядит

Вблизи прибрежного города Виареджо в Тоскане была найдена мертвая кожистая черепаха (Dermochelys coriacea). Находка весила почти 300 килограммов.

В Италии выловили одну из крупнейших в мире черепах

По словам журналистов, мертвую черепаху нашло подразделение Финансовой полиции. Ее тело видели плавающим в воде в течение нескольких дней.

Читайте также Появились на рассвете динозавров и живут до сих пор: обнаружен невероятный новый вид рыб

Водолазы финансовой полиции провели спасательную операцию по извлечению тела морской черепахи, которую впоследствии отбуксировали в порт Виареджо. По прибытии в порт с помощью крана черепаху подняли и перенесли в фургон, принадлежавший операторам WWF. Команда WWF быстро прибыла в порт после того, как ее известили из Центра первой помощи "Ронка" в Марина-ди-Масса.

В Финансовой полиции назвали находку "печальным открытием", которое вызвано деятельностью человека.

Вялое тело величественной черепахи теперь будет передано в Экспериментальный зоопрофилактический институт Пизы,

– отметили правоохранители.

Эксперты проведут анализы, чтобы установить точную причину смерти животного.



Тело кожистой черепахи / Фото Etruria news

Что известно о кожистых черепахах?

Кожистые черепахи, крупнейшие из современных видов черепах, известны своей разнообразной диетой, которая включает медуз, гребешков, ракообразных, головоногих моллюсков, трепангов и молодь рыбы.

Эти удивительные существа обитают во всех тропических морях, а иногда встречаются в умеренных и северных водах, демонстрируя свою приспособленность к различным морским средам.