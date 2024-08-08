Власти призывают жителей сохранять бдительность и сообщать о любых подобных случаях. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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Собака загнала во двор бешеного барсука

2 августа собака загнала барсука во двор женщины, где тот покусал двух жителей поселка Лиховое в Харькове. Барсук находился на территории домовладения, что заставило хозяина на следующий день обратиться в Нововодолажское районное управление ветеринарной медицины для проведения клинического обследования ситуации.

4 августа женщина сообщила, что барсук заболел. При выезде на место сотрудники Нововодолажского участка ветеринарной медицины обнаружили у животного клинические признаки бешенства и провели эвтаназию,

– говорится в сообщении.

Власти подтвердили, что у погибшего барсука был обнаружен положительный результат на бешенство. В качестве меры предосторожности в районе Лихова, включая прилегающие лесные и полевые массивы, введен карантин.

Внимание! Бешенство – это опасная инфекционная болезнь животных и людей. Самый действенный инструмент борьбы с ней – вакцинация. Пренебрежение прививкой животных против бешенства может привести к их заболеванию и гибели, а также стать угрозой для вашего здоровья и здоровья членов семьи.