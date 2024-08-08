Влада закликає мешканців зберігати пильність і повідомляти про будь-які подібні випадки. Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

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Собака загнала на подвір'я скаженого борсука

2 серпня собака загнав борсука на подвір'я жінки, де той покусав двох мешканців селища Лихове у Харкові. Борсук перебував на території домоволодіння, що змусило господаря наступного дня звернутися до Нововодолазького районного управління ветеринарної медицини для проведення клінічного обстеження ситуації.

4 серпня жінка повідомила, що борсук захворів. При виїзді на місце співробітники Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини виявили у тварини клінічні ознаки сказу та провели евтаназію,

— йдеться у повідомленні.

Влада підтвердила, що у загиблого борсука був виявлений позитивний результат на сказ. Як запобіжний захід в районі Лихова, включаючи прилеглі лісові та польові масиви, введено карантин.

Увага. Сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найдієвіший інструмент боротьби з нею – вакцинація. Нехтування щепленням тварин проти сказу може призвести до їх захворювання та загибелі, а також стати загрозою для вашого здоров'я та здоров'я членів родини.