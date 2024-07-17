Побег провален: гигантского кенгуру, который исчез перед Новым годом, нашли неподалеку от дома

Недавно в Штернберге, земля Мекленбург-Передняя Померания, пугливое травоядное животное, по имени Скиппи, сбежало из города, испугавшись праздничного фейерверка. По сообщению полиции, владелец кенгуру несколько месяцев усердно искал Скиппи, но без успеха.

На прошлой неделе появилась радостная новость – сумчатое животное-беглеца нашли. Он прыгал вокруг Людерсдорфа, района Мекленбург-Передняя Померания примерно в 19 часах ходьбы от дома.

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Кенгуру нашли примерно в 50 милях от дома

Кенгуру Скиппи видели еще в марте между городами Зюльтен и Сагсдорф. Однако, через 4 месяца Аксель Реше обнаружил кенгуру, который лежал на куче сена в своей конюшне, в поисках убежища от дождя.

Впоследствии Реше удалось поймать кенгуру после того, как он заметил его на соседнем лугу несколько недель назад. 3 июля Реше успешно запер Скиппи в загоне, а позже в конюшне, когда кенгуру попытался пробраться туда во второй раз на следующий день.

У него была укушена рана на хвосте, вероятно, от лисы, волка или собаки,

– сказал Реше.

Вид кенгуру Скиппи не сообщался, хотя газета описывала его как "гиганта" и "серого".



Путешествие Скиппи на карте / Фото Metro

В 2021 году кенгуру Скиппи попал в заголовки газет после побега из цирка в регионе Шварцвальд-Баар не один раз, а дважды. Первый побег произошел в августе, когда цирк базировался в Бад-Дареме, а через неделю Скиппи снова был пойман.

В следующем месяце Скиппи успешно осуществил еще один план побега, избежав задержания и проложив себе путь в Шварцвальд. Позже его заметили на окружной дороге 5724 между Санкт-Георгеном и Брогеном.