На прошлой неделе появилась радостная новость – сумчатое животное-беглеца нашли. Он прыгал вокруг Людерсдорфа, района Мекленбург-Передняя Померания примерно в 19 часах ходьбы от дома.

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Кенгуру нашли примерно в 50 милях от дома

Кенгуру Скиппи видели еще в марте между городами Зюльтен и Сагсдорф. Однако, через 4 месяца Аксель Реше обнаружил кенгуру, который лежал на куче сена в своей конюшне, в поисках убежища от дождя.

Впоследствии Реше удалось поймать кенгуру после того, как он заметил его на соседнем лугу несколько недель назад. 3 июля Реше успешно запер Скиппи в загоне, а позже в конюшне, когда кенгуру попытался пробраться туда во второй раз на следующий день.

У него была укушена рана на хвосте, вероятно, от лисы, волка или собаки,

– сказал Реше.

Вид кенгуру Скиппи не сообщался, хотя газета описывала его как "гиганта" и "серого".



Путешествие Скиппи на карте / Фото Metro

В 2021 году кенгуру Скиппи попал в заголовки газет после побега из цирка в регионе Шварцвальд-Баар не один раз, а дважды. Первый побег произошел в августе, когда цирк базировался в Бад-Дареме, а через неделю Скиппи снова был пойман.

В следующем месяце Скиппи успешно осуществил еще один план побега, избежав задержания и проложив себе путь в Шварцвальд. Позже его заметили на окружной дороге 5724 между Санкт-Георгеном и Брогеном.