По 64 тысяч евро на животное: в Германии хомяки начали мешать – им "заплатят" за переезд

В немецком городке Эрфурт планируют построить две новые школы на месте, где сейчас живут краснокнижные хомяки. На их переселение было выделено 2,5 миллиона евро, чтобы строительство могло идти по плану.

39 европейских хомяков помешали проекту строительства школы. Поскольку животные занесены в Красную книгу, то находятся под строгой охраной. Сначала власти должны переселить 39 европейских хомяков, прежде чем начнутся строительные работы.

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В Германии не могут построить 2 школы из-за хомяков

Недавно в западном регионе Эрфурта появились две новые школы. Изначально планировалось строительство зданий, однако было обнаружено, что на участке обитает 39 диких хомяков. Они занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Власти объявили о плане переселения группы животных, чтобы обеспечить их благополучие в новой среде. Цена вопроса – 2,5 миллиона евро, что эквивалентно 64 тысячам евро на одного хомяка.

Это 64 000 евро за каждого хомяка. Вы никому не можете это объяснить,

– сказал мэр Эрфурта.

В недавнем заявлении Маттиас Бервольф, глава городского департамента строительства, подтвердил, что ученики пострадавших школ будут временно переведены в другие учебные заведения. Однако, Бервольф подчеркивает, что переселение хомяков все еще остается приоритетом.

Ожидается, что строительство нового жилья на месте нынешнего проживания хомяков начнется до конца 2026 года и завершится летом 2029 года. Ожидается, что весь проект будет стоить около 35 миллионов евро.