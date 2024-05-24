Пушистики нуждаются в поддержке: в "Доме спасенных животных" состоится мегаярмарка

В Доме проживают более 1500 животных. Здесь заботятся о различных животных, от лисиц и орлов до котов и лошадей. Благодаря усилиям неравнодушных людей, многие животные смогли получить второй шанс на жизнь, найти новый дом или вернуться в дикую природу.

Впрочем, приюту сложно нести на себе все расходы, поэтому появилась информация о возможном закрытии "Дома". Львовский городской совет заявил, что планирует приложить все усилия, чтобы поддержать и спасти приют. Так, выходными устроят ярмарку.

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В "Доме спасенных животных" состоится мегаярмарка

Во Львове состоится большая ярмарка для спасения "Дома". Львовян приглашают приобрести что-то себе и поддержать жителей приюта.

Мегаярмарка будет включать продажу различных товаров, а также собирать пожертвования от неравнодушных людей. Все средства пойдут на закупку еды и медикаментов для животных, а также на покрытие других операционных расходов приюта.

Организация мегаярмарки – это пример того, как общество может объединиться для доброго дела. Такая инициатива сможет помочь обеспечить финансирование для содержания и ухода за животными, которые оказались на грани выживания,

– говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 25-26 мая з 12:00 до 19:00 на территории "Дома" по адресу: улица Олексы Довбуша 24.

Также организаторы добавили, что можно принести свои вещи для продажи, или сделать пожертвование.

Почему приют на грани закрытия?

Как сообщил руководитель приюта Орест Залипский, уже год приют находится в режиме выживания, ведь постоянных спонсоров нет, а тех денег, которые донатят люди, не хватает на функционирование центра спасения. Приют не в силах задерживать зарплату по 1 – 1,5 месяца и накапливать долги 200 – 300 тысяч за лечение и еду для животных.

Поэтому приняли сложное решение: полностью остановили прием всех животных и начали работать над ликвидацией центров.