В частности, такой случай произошел на днях под Волчанском Харьковской области, где оккупанты начали новое наступление. На эвакуацию дождался алабай, видео с которым растрогало соцсети.

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В глазах спасенной собаки так много боли

Собака породы алабай застряла во дворе частного дома вблизи Волчанска в результате непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Собака была вынуждена пережить пять дней одиночества посреди хаоса.

Храбрые украинцы рисковали своей жизнью, чтобы спасти животное из беды. В конечном итоге их действия привели к счастливому концу, несмотря на печальный характер истории и в целом ситуации.

Как это было: смотрите видео

Волонтеры, прибывшие на место, быстро освободили алабая из его вольера и, не теряя времени, повезли с собой на относительно безопасную территорию.

В глазах спасенной собаки можно заметить грусть и страх неизвестности одновременно. Однако он сумел пережить эти ужасные дни, и надеемся, дальше его ждут только светлые и мирные будни.

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