Следы его выдали: в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников
Источник:Чернобыльский заповедник
На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты идентифицировали новый вид крупных хищных млекопитающих Полесья. Речь идет о шакалах.
Шакальи следы и раньше были замечены в Чернобыльском заповеднике, а теперь ученые наблюдали и самого хищника. Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
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В Чернобыльском заповеднике заметили шакала
Это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда уже, более заостренная, и размеры меньше.
У нас интересная новость: на территории Чернобыльского заповедника (в окрестностях Лубянки) замечен новый для Полесья вид крупных хищных млекопитающих – шакал,
– говорится в сообщении.
Шакал является падальщиком, активно адаптируется к антропогенному ландшафту, благодаря чему в начале XXI века расширил свой ареал. И, как можно наблюдать, вплоть до Зоны отчуждения.
Следы шакала в Чернобыльском заповеднике / Фото Сергея Жилы
У большинства народов образ шакала – негативный, поскольку он олицетворяет трусость, наглость, вороватость и даже подлость. Однако для природы – это еще один вид животных, имеющий право на жизнь, особенно, если сам его активно отстаивает. Другое дело, как со временем будет вести себя популяция этого хищника.
Этот новый гость – временный или уже навсегда? Пока неизвестно,
– подытожили в Чернобыльском заповеднике.
Специалисты проинформировали, что шакальи следы и раньше замечали в заповеднике. Лапка этого животного компактная, а между подушечками почти нет промежутков. Сейчас смогли увидеть и самого хищника.
Шакальи следы / Фото Сергея Жилы
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