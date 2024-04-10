Следы его выдали: в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты идентифицировали новый вид крупных хищных млекопитающих Полесья. Речь идет о шакалах.

Шакальи следы и раньше были замечены в Чернобыльском заповеднике, а теперь ученые наблюдали и самого хищника. Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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В Чернобыльском заповеднике заметили шакала

Это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда уже, более заостренная, и размеры меньше.

У нас интересная новость: на территории Чернобыльского заповедника (в окрестностях Лубянки) замечен новый для Полесья вид крупных хищных млекопитающих – шакал,

– говорится в сообщении.

Шакал является падальщиком, активно адаптируется к антропогенному ландшафту, благодаря чему в начале XXI века расширил свой ареал. И, как можно наблюдать, вплоть до Зоны отчуждения.

Следы шакала в Чернобыльском заповеднике / Фото Сергея Жилы

У большинства народов образ шакала – негативный, поскольку он олицетворяет трусость, наглость, вороватость и даже подлость. Однако для природы – это еще один вид животных, имеющий право на жизнь, особенно, если сам его активно отстаивает. Другое дело, как со временем будет вести себя популяция этого хищника.

Этот новый гость – временный или уже навсегда? Пока неизвестно,

– подытожили в Чернобыльском заповеднике.

Специалисты проинформировали, что шакальи следы и раньше замечали в заповеднике. Лапка этого животного компактная, а между подушечками почти нет промежутков. Сейчас смогли увидеть и самого хищника.

Шакальи следы / Фото Сергея Жилы

В Чернобыле обнаружили животных, на которых не влияет радиация

Нематоды, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, абсолютно не зависят от уровня радиации вокруг электростанции. Их изучение поможет выявить предрасположенность людей к онкологии.

Проанализировав геномы микроскопических червей, ученые обнаружили, что ДНК этих существ остается абсолютно неизменной, несмотря на то, что они подверглись воздействию уровней ионизирующей радиации, которые мы, люди, считаем вредными.