Любит есть ночью: в Чернобыле заметили опасное животное, которого следует опасаться

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью. Она опасна и при встрече не стоит ею любоваться, а остерегаться.

Речь идет о диком кабане. Соответствующее сообщение обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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В Чернобыле заметили кабана

В природе к встрече с дикими свиньями следует подходить с осторожностью, поскольку эти крепкие существа представляют потенциальную угрозу. Вместо того чтобы увлекаться зверями, следует избегать контакта. Хотя, возможно, животное убежит от вас первое, но остается и вероятность того, что оно совершит приступ.

Дикие свиньи в Чернобыльском заповеднике живут, ежедневно добывают пищу, плодятся, частенько бьются между собой и постоянно двигаются,

– говорится в сообщении.

Правда, есть и одиночки, более уверенные и спокойные. В большинстве своем их волнует только наполненность собственного желудка. Если кабан не доел днем, то сделает это потемки, ведь им ночью есть безвредно.

В Чернобыле заметили кабана / Фото из архива Чернобыльского заповедника

Почему и когда кабан может представлять опасность?

Есть несколько причин, по которым дикий кабан (свиноматка) может напасть на человека:

во время брачного сезона;

во время охоты;

при самозащите или защите детенышей;

если животное ранено и страдает от боли.

Также одним из опасных заболеваний диких свиней является африканская чума. В 2015 году в Украине случаи заболевания диких свиней этой болезнью были зафиксированы в ряде областей. С целью борьбы с болезнью производился отстрел животных, причем на Киевщине запланирован полный отстрел этих животных в природе.

В Чернобыльском заповеднике "засветились" умные волки

Из-за того, что волки очень потаенны – наблюдать за ними практически невозможно, но все же иногда везет. Так, в фотоловушки заповедника постоянно попадают разные моменты волчьей жизни и проявления характера сироманцев.

Отмечается, что установленные камеры – не помеха и поединкам между членами стаи, потому что нужно соблюдать иерархию.

В Чернобыле показали выверку

Заповедник показал на фото животное, которая почти все время проводит на деревьях. Она имеет характерные черты кисти на ушах, но это не она (хотя ее тоже замечали на этой территории). Речь идет о выверке.