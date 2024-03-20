В Чернобыле заметили редкую "краснокнижную" птицу на градирне ЧАЭС: впечатляющие кадры

В Заповеднике снова зафиксировали присутствие одной из самых больших в Украине совы. Несколько лет назад филин был замечен на недостроенной градирне 3-й очереди, которая изначально предназначалась для охлаждения 5-го и 6-го энергоблоков ЧАЭС.

Это последнее наблюдение подтверждает постоянное присутствие филина в этом районе. Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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Что известно о филине?

Сооружение, на котором тогда заметили филина, огромное: диаметр основания 126 метров, а высота, если бы достроили, достигла бы 150 метров.

И филины почему-то облюбовали это место. Даже обустраивали здесь свое гнездо. К сожалению, был зафиксирован случай, когда птенец погиб, упав с высоты. Однако, большую сову это не останавливает. Почему-то ей нравится такая высота,

– написали в сообщении.

Филина заметили в Чернобыле / Фото Сергей Домашевский

Филина можно легко идентифицировать по характерным признакам, включая большой размер, темный клюв, пернатые лапы, достигающие когтей, и наклоненные наружу перьевые "уши".

Взрослые филины отличаются темно-коричневой верхней частью тела, украшенной желтоватыми и беловатыми пятнами, а также охристой нижней частью с темно-коричневыми широкими продольными полосами. Молодые филины также имеют подобную окраску.

В Чернобыле заметили филина / Фото Сергей Домашевский

Филин обладает сильным и мощным голосом, который издает громкие и оглушительные звуки. Даже в тихую, спокойную ночь вокализацию филина можно услышать на расстоянии до 4 километров. Эта птица занесена в Красную книгу Украины.

В Чернобыле обнаружили животных, на которых не влияет радиация

Нематоды, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, абсолютно не зависят от уровня радиации вокруг электростанции. Их изучение поможет выявить предрасположенность людей к онкологии.

Проанализировав геномы микроскопических червей, ученые обнаружили, что ДНК этих существ остается абсолютно неизменной, несмотря на то, что они подверглись воздействию уровней ионизирующей радиации, которые мы, люди, считаем вредными.