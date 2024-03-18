Хорошие новости из Буджакской степи сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.
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Сурки в Буджакской степи проснулись
При обследовании колонии сурков специалисты по восстановлению экосистем сфотографировали грызунов, которые уже проснулись и начали караулить возле своих нор.
Одновременно можно было наблюдать не менее 10 животных, сурки выглядят здоровыми и активными, что свидетельствует о том, что они хорошо перезимовали в степи,
- говорится в сообщении.
Сурки в Буджакской степи в Одесской области / Фото Rewilding Ukraine
По словам специалистов, кроме основной колонии на огражденной степной территории, которую животные построили после выпуска, они увидели другую систему нор за пределами вольера. Это свидетельствует о том, что сурки расселяются по дикой степи.
Вырытые грызунами норы в Буджакской степи в Одесской области / Фото Rewilding Ukraine
В общественной организации отметили, что в этом году, по возможности, они проведут следующий выпуск сурков в Буджакскую степь.
Сурок в Буджакской степи в Одесской области / Фото Rewilding Ukraine
Девушка приютила 72 хомяков-переселенцев
Юлия Коблик из Кропивницкого приютила у себя дома более 50 хомяков. Животных из-за войны оставили хозяева из Херсонской области.
Сейчас она имеет 72 хомяка. Спасенных животных от войны поселила в двух комнатах. Всем не хватало отдельных клеток, поэтому живут по двое – трое.