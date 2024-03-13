В Чернобыле показали упитанного красавца-лося, который наслаждается весной: грациозное фото

В Чернобыльском заповеднике животные радуются наступлению весны и нежатся на солнце. Среди них - красавец лось, который выглядит довольно упитанным после зимы.

Что известно о лосе?

Лось – самый большой представитель семейства. Современных лосей делят на два вида – лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). В Чернобыле заметили представителя именно первого вида.

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Популяция лося в Украине резко сократилась, что привело к занесению его в Красную книгу Украины 9 ноября 2017 года. Решение было принято Национальной комиссией по вопросам Красной книги Украины по предложению, внесенной в мае 2017 года.

Известно, что лоси живут в различных средах, включая леса, заросли ивняка вдоль рек и озер, лесотундру с березами и осинами. Летом их можно встретить далеко от лесов, иногда они путешествуют на сотни километров в степные и тундровые районы.

Лось в Чернобыле попал на фото / Кадр из архива Чернобыльского заповедника

Болота, реки и озера играют решающую роль для лосей, поскольку они обеспечивают доступ к водной растительности для питания и убежища от летней жары. Зимой лоси полагаются на смешанные и хвойные леса с густым подлеском, чтобы выжить.

Лоси приспосабливаются к летней жаре, становясь более активными ночью и ища убежища в разных местах днем. Их можно встретить на полянах, вырубках, озерах, болотах и в густых хвойных лесах, где они спасаются от жары и насекомых. Зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежке.

Лось в Чернобыле / Кадр из архива Чернобыльского заповедника

Проявляя незаурядную ловкость, лоси могут развивать скорость до 56 километров в час и являются искусными пловцами. Эти величественные создания способны держать голову под водой более минуты, добывая водные растения.

Столкнувшись с хищниками, лоси защищаются, используя свои мощные передние ноги для ударов. Известны своим острым слухом и обонянием, лоси обладают наиболее развитыми органами чувств среди своих сородичей.

В Чернобыле обнаружили животных, на которых не влияет радиация

Нематоды, обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения, абсолютно не зависят от уровня радиации вокруг электростанции. Их изучение поможет выявить предрасположенность людей к онкологии.

Проанализировав геномы микроскопических червей, ученые обнаружили, что ДНК этих существ остается абсолютно неизменной, несмотря на то, что они подверглись воздействию уровней ионизирующей радиации, которые мы, люди, считаем вредными.